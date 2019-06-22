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Комблаг показал новое пространство для отдыха на Суздальских озерах в Петербурге

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Территорию на севере Петербурга хотят превратить в природный оазис в черте города. 

В комитете по благоустройству Петербурга подробнее рассказали о создании общественного пространства у Суздальских озер. Общественные обсуждения преобразования территории были проведены администрацией Выборгского района в 2019 году.  Проводимые работы обошлись городскому бюджету в 91 миллион рублей.

Первый этап благоустройства популярного места отдыха на Верхнем Суздальском озере завершили в конце ноября. 

Там построены детские спортивные площадки, пешеходные дорожки, площадка воркаута. Также учтены пожелания, предпочтения для любителей пассивного отдыха: установлены современные лежанки, для любителей позагорать – гамаки; скамейки. Старалась администрация учесть все пожелания жителей и пожелания всех возрастных групп.

рассказала Ольга Тарасюк, начальник отдела Комитета по благоустройству Петербурга. 

К 2022 году планируется благоустроить все три озера: соединять маршрут будет пешеходная дорожка. Чиновники отмечают, что особое внимание уделят маломобильным группам населения – ранее им было сложно попасть на пляж. 

По задумке пространство должно превратиться в доступный природный оазис в черте города. 

Само место этих трех озер – это такой оазис природы в центре мегаполиса. И причем оазис природы, который доступен, поскольку там недалеко станция метро "Озерки". То есть любой желающий может сесть на метро и доехать до такого прекрасного объекта. 

добавила Ольга Тарасюк. 

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Видео, фото: Piter.TV

Теги: станция метро озерки, суздальские озера
Категории: Лента новостей, Репортажи, Новости СПб, Районы Петербурга,

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