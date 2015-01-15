День сурка: интересные факты о празднике

2 февраля во всем мире отмечают День Сурка. Считается, что в этот день можно предсказать погоду, наблюдая за поведением животного. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не испугается своей тени и спокойно выйдет из норки. Зима в этом случае скоро закончится, и наступит ранняя весна. При наличии солнца зверька может спугнуть собственная тень. Если он спрячется обратно – зима продлится еще шесть недель.

История праздника

Традиция отмечать День Сурка появилась в Древнем Риме. Однако тогда наблюдали за поведением ежей. Постепенно поверье распространилось по Европе. Где не могли найти ежа, в качестве метеорологов использовали бурундуков (в некоторых местах медведей).

В Северной Америке, где не водились ни ежи, ни барсуки, роль предсказателей погоды досталась суркам. Официальным праздником День Сурка стал в 1886 году.

Как отмечают День Сурка в США и Канаде

Сегодня в честь сурков-метеорологов в США и Канаде устраивают грандиозные гуляния, на которых собираются толпы местных жителей и туристов. Самый крупный фестиваль проходит в Панксатони, где на Индюшачьей горке живет сурок по кличке Фил. Кроме него погоду предсказывают Вилли из канадской деревни Уайартон, Сэм из Шубенакади, Чак из Статен-Айлендского зоопарка в Нью-Йорке, Билли из американского Бальзака, Сурок Джимми и Генерал Борегард Ли. Процесс предсказания транслируется в интернете, за поведением сурков следят СМИ.

День Сурка в России

В РФ, как и в Древнем Риме, погоду предсказывают ежи. Это объясняется тем, что сурков не хотят будить – в России весна наступает позже, чем в Америке. 2 февраля зверьки находятся в спячке.

Как правило, перед ежами ставят две миски с табличками "ранняя весна" и "поздняя весна". Также пишут "пасмурно" и "солнечно". К какой тарелке подойдет ежик, такой и будет весна.

День Сурка фильм

Днем Сурка также принято называть повторяющиеся изо дня в день события. Такая метафора появилась после выхода одноименного фильма Гарольда Рэмиса в 1993 году.

По сюжету, тележурналист Фил Коннорс 2 февраля приезжает в небольшой городок Панксатони, чтобы показать традиционный прогноз с сурком Филом. Мужчина ведет себя грубо, он очень раздражен и обозлен на всех вокруг. Из-за снежной бури Фил остается ночевать в Панксатони. Когда он просыпается, на дворе вновь 2 февраля, и события этого дня повторяются для него до тех пор, пока герой полностью не осознает все свои ошибки.

После этого фильма о Дне сурка узнали во всем мире.

Фото: Википедия, pixabay.com, кадр из фильма "День сурка" (1993), Instagram / ekazoo.ru