В рамках ПМЭФ-2024 Петербург подпишет договоры на 600 млрд рублей

Участие в форуме подтвердили представители свыше 130 стран.

Правительство Петербурга планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) порядка 50 соглашений на сумму более 600 млрд рублей. Об этом 5 июня пишет ТАСС, ссылаясь на главу города.

Наши специалисты подготовили к подписанию на форуме порядка 50 соглашений, сумма ожидается значительной. По итогам ПМЭФ-2024 можем выйти на рекордную для города сумму соглашений – более 600 млрд рублей. Губернатор Петербурга

Напомним, участие в форуме подтвердили представители свыше 130 стран. В их числе – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты.

ПМЭФ в этом году проходит с 5 по 8 июня. Его темой стала "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

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Фото: Piter.TV