Автограф Юрия Гагарина и рисунок Виктора Цоя продают на ПМЭФ-2024

Например, письмо от советского ученого Сергея Королева можно приобрести за 75 млн рублей.

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) были представлены уникальные личные предметы знаменитостей. Согласно информации от корреспондента spb.aif.ru, все эти "сувениры" имеют высокую цену.

Например, письмо от советского ученого Сергея Королева можно приобрести за 75 млн рублей. Также в продаже имеются автографы Юрия Гагарина, Иосифа Бродского, Георгия Жукова, рисунок Виктора Цоя и гитара с автографом участника группы Nirvana.

Также в продаже подлинные костюмы из сериала "Во все тяжкие" и двойная автограф "Путин-Трамп". Последний предлагается за пять млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что четыре новых производства появятся в индустриальном парке "Марьино".

Фото: Telegram / Росконгресс Директ