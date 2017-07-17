Четыре новых производства появятся в индустриальном парке "Марьино"

Общий объем инвестиций в строительство и закупку нового оборудования составит более 2,4 млрд рублей.

Индустриальный парк "Марьино" в Петербурге подписал на ПМЭФ соглашения с четырьмя новыми компаниями, которые планируют развивать производственные проекты на его территории. Новыми резидентами станут: "Нева Фуд", специализирующаяся на производстве майонезов и соусов под брендом "Пикантье", "РД Групп", занимающаяся разработкой электронных датчиков и систем контроля для транспорта, "Юнипроф", производящая строительный профиль марки Perfolux, и "Аюна", специализирующаяся на производстве профессиональной косметики и средств гигиены.

Общий объем инвестиций в строительство и закупку нового оборудования составит более 2,4 млрд рублей. Компании займут на площадке 5,5 га: "Аюна" — 1,5 га, "Нева Фуд" — 2 га, "Юнипроф" — 1 га, "РД Групп" — 1 га.

По словам Александра Паршукова, заместителя генерального директора ООО "ВТБ Девелопмент", к концу года будут полностью построены сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и хозяйственно-бытового и ливневого водоотведения, а также последний участок улично-дорожной сети парка. Таким образом, будут представлены последние 15 га промышленных участков в парке. По некоторым из этих участков уже ведутся активные переговоры с потенциальными покупателями.

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Фото: maryino-spb.ru