Cуд вынес приговор таксисту по делу о массовом ДТП на Свердловской набережной

Суд учел, что Дилшод Ахмедов имеет постоянное место жительства в РФ и не имел проблем с правоохранительными органами ранее.

Калининский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для водителя такси, обвиняемого в массовой аварии на Свердловской набережной. Дилшод Ахмедов стал фигурантом уголовного дела из-за нарушения правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом стало известно 25 сентября от Объединенной пресс-службы судов города.

Авария произошла примерно в 00:00 21 сентября, когда 32-летний водитель ВАЗ, находясь в среднем ряду, столкнулся с таксистом на Chery Tiggo. В аварию также оказались вовлечены Hyundai с 42-летней женщиной за рулем и мотоцикл Honda с двумя пассажирами. Пострадавшие, включая 32-летнего водителя Chery и женщин из Hyundai, были доставлены в больницу с травмами средней тяжести, в то время как 30-летний мотоциклист и водитель ВАЗ получили более серьезные травмы. Следствие сообщает, что Ахмедов на Chery Tiggo двигался со скоростью около 60 км/ч, что не позволяло ему поддерживать контроль за движением. Такси столкнулось с ВАЗ, что привело к вовлечению в ДТП Hyundai и мотоцикла.

Водитель такси был задержан 23 сентября. Его и его адвоката интересовал домашний арест или ограничения на определенные действия. Суд учел, что Ахмедов имеет постоянное место жительства в РФ и не имел проблем с правоохранительными органами ранее. В итоге ему была назначена мера пресечения в виде запрета на определенные действия на период предварительного следствия, включая запрет на вождение и общение с другими участниками дела.