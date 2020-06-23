В аварии под Петербургом пострадали двое детей и мужчина

За этот год водитель машины Skoda привлекался к ответственности за нарушения ПДД 22 раза.

В Ломоносовском районе проводится проверка по факту аварии, в которой пострадали дети, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 23 сентября на 8-м километре автодороги "Спецподъезд" 62-летний водитель машины Geely Coolray при выполнении обгона в месте, где это разрешено, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим левый поворот автомобилем Skoda Octavia с 38-летним мужчиной за рулем. От удара первая иномарка съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель авто Skoda госпитализирован с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Кроме него пострадали двое несовершеннолетних пассажиров: мальчики 2017 и 2014 годов рождения. Первый из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а второй – в состоянии средней степени тяжести.

При проверке установлено, что за этот год водитель машины Skoda привлекался к ответственности за нарушения ПДД 22 раза.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту массового ДТП на Свердловской набережной возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти