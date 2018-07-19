Пьяный водитель сбил подростка в деревне Лаголово

В результате аварии 12-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

После ДТП в Ломоносовском районе полиция проводит проверку. В результате аварии серьезно пострадал 12-летний мальчик, его госпитализировали в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло вечером 28 июня у дома №4 по Советской улице деревни Лаголово. Пьяный 48-летний водитель "Фиат Дукато" совершил наезд на подростка вне пешеходного перехода.

Нарушитель уже привлечен к административной ответственности по двум статьям: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Кроме того, возбуждено дело за причинение вреда здоровью потерпевшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель Scania сбил насмерть пожилого велосипедиста под Петербургом.

Фото: Piter.TV