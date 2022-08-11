Водитель Scania сбил насмерть пожилого велосипедиста под Петербургом

На 144-м километре автодороги "Санкт-Петербург — Псков" 46-летний водитель автомобиля Scania сбил пересекавшего проезжую часть 83-летнего велосипедиста.

Полицейские Лужского района проводят проверку обстоятельств ДТП, в котором погиб пожилой велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 28 июня на 144-м километре автодороги "Санкт-Петербург — Псков" 46-летний водитель автомобиля Scania вне зоны пешеходного перехода сбил пересекавшего проезжую часть 83-летнего велосипедиста.

В результате аварии пенсионер на велосипеде от полученных травм скончался на месте происшествия. Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее во время ДТП на Аэродромной улице пострадал подросток. Его сбил водитель Volkswagen Polo. В результате 16-летний пешеход попал в медицинское учреждение Петербурга.

Фото: Piter.TV