  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель Scania сбил насмерть пожилого велосипедиста под Петербургом
Сегодня, 19:26
163
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Scania сбил насмерть пожилого велосипедиста под Петербургом

0 0

На 144-м километре автодороги "Санкт-Петербург — Псков" 46-летний водитель автомобиля Scania сбил пересекавшего проезжую часть 83-летнего велосипедиста.

Полицейские Лужского района проводят проверку обстоятельств  ДТП, в котором погиб пожилой велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 28 июня на 144-м километре автодороги "Санкт-Петербург — Псков" 46-летний водитель автомобиля Scania вне зоны пешеходного перехода сбил пересекавшего проезжую часть 83-летнего велосипедиста.

В результате аварии пенсионер на велосипеде от полученных травм скончался на месте происшествия. Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее во время ДТП на Аэродромной улице пострадал подросток. Его сбил водитель Volkswagen Polo. В результате 16-летний пешеход попал в медицинское учреждение Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с велосипедистом, лужский район ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии