На Аэродромной улице подросток перебегал дорогу и попал под машину

В результате аварии 16-летний юноша попал в больницу.

Во время ДТП на Аэродромной пострадал подросток. Авария случилась 27 июня в 08:45. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 23-летний водитель, управляя иномаркой "Фольксваген Поло", вне зоны пешеходного перехода сбил школьника, который перебегал проезжую часть.

В результате аварии 16-летний юноша попал в больницу. Подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Парголово маршрутка задела пешехода боковым зеркалом.

Фото: Piter.tv