По факту массового ДТП на Свердловской набережной возбуждено уголовное дело

Предполагаемый виновник аварии – водитель машины Chery.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело после массовой аварии на Свердловской набережной. Об этом 24 сентября рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в ночь на 21 сентября 32-летний водитель машины такси Chery Tiggo совершил наезд на автомобиль "ВАЗ", стоявший в среднем ряду после ДТП, и вышедшего из него на проезжую часть 32-летнего мужчину. От удара "ВАЗ" врезался в авто Hyundai под управлением 42-летней женщины, а машина Chery задела двигавшийся в соседней полосе мотоцикл Honda 30-летнего байкера.

В результате происшествия больше остальных пострадала 30-летняя пассажирка мотоцикла. Полученные ей травмы медики оценили как тяжкий вред здоровью.

ГСУ ГУ МВД России в отношении водителя машины Chery, подозреваемого в том, что он спровоцировал аварию, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее на Piter.TV: в аварии в Ленобласти погиб водитель автомобиля LADA.

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