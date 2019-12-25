В аварии в Ленобласти погиб водитель автомобиля LADA

Полицейскими проводится проверка по факту смертельной аварии в Волосовском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Рано утром 23 сентября на 7-м километре автодороги "Волосово — Гомонтово — Копорье" 57-летний водитель автомобиля LADA Largus съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Детали ДТП устанавливаются.
Ранее нетрезвый водитель машины Porsche устроил массовое ДТП около Троицкого моста.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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