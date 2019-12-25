В аварии в Ленобласти погиб водитель автомобиля LADA

Мужчина съехал в кювет.

Полицейскими проводится проверка по факту смертельной аварии в Волосовском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 23 сентября на 7-м километре автодороги "Волосово — Гомонтово — Копорье" 57-летний водитель автомобиля LADA Largus съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Детали ДТП устанавливаются.

Ранее нетрезвый водитель машины Porsche устроил массовое ДТП около Троицкого моста.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти