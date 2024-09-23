Нетрезвый водитель машины Porsche устроил массовое ДТП около Троицкого моста

В результате аварии никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ в ходе погони задержали нетрезвого водителя автомобиля Porsche, который устроил ДТП в центре. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 23 сентября работники ДПС предприняли попытку остановить машину Porsche Cayenne, двигавшуюся с нарушениями ПДД. Водитель иномарки проигнорировал требование и, превысив скорость, попытался скрыться. Тогда было организовано его преследование.

В районе Троицкого моста неизвестный не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с двумя автомобилями – Kia Sportage и LADA Largus. Однако авария не остановила нарушителя. Его путь преградила служебная машина полиции, в которую неадекват въехал по касательной. Злоумышленника задержали.

В результате происшествия никто не пострадал. За рулем находился 23-летний ранее судимый житель Парголово, у него имелись явные признаки алкогольного опьянения. Молодой человек вел авто без водительского удостоверения.

Ранее на Piter.TV: водительница машины Kia наехала на девочку в Невском районе.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти