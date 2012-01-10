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Водительница машины Kia наехала на девочку в Невском районе
Сегодня, 10:40
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Водительница машины Kia наехала на девочку в Невском районе

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Ребенок перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Правоохранители Невского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадала несовершеннолетняя.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 22 сентября возле дома 37 по проспекту Большевиков 27-летняя водительница автомобиля Kia Rio, двигаясь от улицы Крыленко в сторону улицы Тельмана, наехала на девочку 2009 года рождения. Ребенок перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 

В результате ДТП девочку-подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Детали случившегося уточняются. 

Ранее электросамокатчик и семилетний велосипедист столкнулись на Дунайском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: женщина сбила ребенка, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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