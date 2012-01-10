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Электросамокатчик и семилетний велосипедист столкнулись на Дунайском проспекте
Сегодня, 10:12
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Электросамокатчик и семилетний велосипедист столкнулись на Дунайском проспекте

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В связи с аварией проводится проверка.

В воскресенье, 22 сентября, у дома 34/16 на Дунайском проспекте случилось ДТП. Неизвестный, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару, наехал на несовершеннолетнего велосипедиста 2017 года рождения, после чего покинул место происшествия.

В результате инцидента ребенок был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

В связи с аварией проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Луначарского самокатчик сбил подростка и скрылся.

Фото: Piter.TV  (создано с помощью Kandinsky 3.1)  

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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