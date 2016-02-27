На проспекте Луначарского самокатчик сбил подростка и скрылся

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту ДТП, в котором самокатчик сбил подростка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 22 сентября около дома 76 по проспекту Луначарского неизвестный, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару от улицы Руднева в сторону проспекта Культуры, совершил наезд на 16-летнего пешехода, после чего скрылся с места аварии.
В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Детали ДТП выясняются, а виновник разыскивается.
Ранее водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину на Ждановской набережной.
Фото: Piter.TV
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