На проспекте Луначарского самокатчик сбил подростка и скрылся

В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту ДТП, в котором самокатчик сбил подростка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 22 сентября около дома 76 по проспекту Луначарского неизвестный, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару от улицы Руднева в сторону проспекта Культуры, совершил наезд на 16-летнего пешехода, после чего скрылся с места аварии.

В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Детали ДТП выясняются, а виновник разыскивается.

Ранее водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину на Ждановской набережной.

Фото: Piter.TV