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На проспекте Луначарского самокатчик сбил подростка и скрылся
Сегодня, 9:54
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На проспекте Луначарского самокатчик сбил подростка и скрылся

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В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту ДТП, в котором самокатчик сбил подростка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 22 сентября около дома 76 по проспекту Луначарского неизвестный, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару от улицы Руднева в сторону проспекта Культуры, совершил наезд на 16-летнего пешехода, после чего скрылся с места аварии.

В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Детали ДТП выясняются, а виновник разыскивается.

Ранее водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину на Ждановской набережной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп с электросамокатом, сбил подростка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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