Водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину на Ждановской набережной

Мужчину с множественными переломами в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу.

На Ждановской набережной в Петербурге водитель автомобиля Mercedes AMG сбил 32-летнего мужчину-пешехода. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" 22 сентября.

По предварительным данным, пострадавший переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Управлявший иномаркой попытался избежать ДТП, однако этого не получилось.

Уточняется, что горожанина с множественными переломами в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП под Петербургом попала машина "скорой". Водитель погиб.

Фото: Piter.TV