Водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину на Ждановской набережной

На Ждановской набережной в Петербурге водитель автомобиля Mercedes AMG сбил 32-летнего мужчину-пешехода. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" 22 сентября.
По предварительным данным, пострадавший переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Управлявший иномаркой попытался избежать ДТП, однако этого не получилось.
Уточняется, что горожанина с множественными переломами в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП под Петербургом попала машина "скорой". Водитель погиб.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все