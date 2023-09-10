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Водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину на Ждановской набережной
Сегодня, 15:39
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Водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину на Ждановской набережной

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Мужчину с множественными переломами в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу.

На Ждановской набережной в Петербурге водитель автомобиля Mercedes AMG сбил 32-летнего мужчину-пешехода. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" 22 сентября.

По предварительным данным, пострадавший переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Управлявший иномаркой попытался избежать ДТП, однако этого не получилось. 

Уточняется, что горожанина с множественными переломами в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП под Петербургом попала машина "скорой". Водитель погиб. 

Фото: Piter.TV

Теги: ждановская набережная, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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