В ДТП в Ленобласти пострадали три ребенка

Авария произошла на 12 километре дороги Сиверский – Куровицы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 23 июня около 19:40 на 12 километре дороги Сиверский - Дружная горка - Куровицы произошло ДТП.

Сообщается, что неустановленный водитель на "Дэу Матиз" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Форд Фокусом". В результате аварии пострадали пассажиры "Матиза": 33-летняя женщина и трое ее детей, два мальчика 6 и 4 лет, девочка 5 лет. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: Piter.TV