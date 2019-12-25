Суд Петербурга назначил три месяца работ мужчине, избившему свою бабушку

Петербургский суд разбирается в деле об избиении бабушки внуком. На момент происшествия, мужчина уже имел судебное наказание в виде штрафа.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в квартире в Ломоносове, будучи пьяным, начал по голове бить свою бабушку 1936 года рождения. У пенсионерки появились кровоподтеки, однако ничего угрожающего здоровью не выявлено.

Обвиняемый вину полностью признал, извинился, имеет двух детей и хроническое заболевание. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге заключен под стражу обвиняемый в истязании своего сына.

Фото: Piter.TV