В Петербурге заключен под стражу обвиняемый в истязании своего сына

Петербургский СК РФ продолжает расследовать дело об истязании ребенка. Обвиняемому мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, истязавшего своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили.в пресс-службе ГСУ СК РФ по СПб.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину был представлен доклад о ходе расследования.

Напомним, что 5 августа мужчина специально уронил своего ребенка у станции метро "Приморская", что повлекло за собой множественные травмы.

Ранее сообщалось, что отец, специально уронивший сына, не признал свою вину в петербургском суде.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб