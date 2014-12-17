Отец, специально уронивший сына, не признал свою вину в петербургском суде

Петербургский суд отправил под арест до октября мужчину, который избил собственного сына. Ему показалось, что его поведение не такое, какое должно быть.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жестокому отцу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, с июня по август этого года обвиняемый в квартире на улице Камской избивал ребенка, считая, что он ведет себя ненадлежащим образом. Кроме этого, в субботу, 5 августа, мужчина специально уронил ребенка у станции метро "Приморская", что повлекло за собой различные травмы.

В понедельник, 7 августа, мужчина был задержан. Вину не признал. Суд отправил его под стражу до октября.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбуждено дело в отношении мужчины, подозреваемого в истязании своего малолетнего сына.

Фото: Piter.TV

