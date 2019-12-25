В Петербурге возбуждено дело в отношении мужчины, подозреваемого в истязании своего малолетнего сына

Петербургский следственный комитет занялся делом об издевательством над ребенком. Отец мальчика бил его и специально кидал на асфальт.

По поручению Председателя СК РФ следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Его подозревают в жестоком обращении с собственным малолетним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского СК.

По версии следствия, на почве неприязненных отношений к своему сыну, родившемуся в 2021 году, он совершал над ним физическое насилие и наносил моральные травмы.

Кроме того, 5 августа 2023 года произошел еще один случай, который шокировал город. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно уронил своего малыша на асфальт набережной реки Смоленки. Ребенок получил серьезные травмы головы и был срочно госпитализирован в детскую больницу.

В ближайшее время решится вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и о мерах пресечения, которые будут приняты в отношении него.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних во время купания.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу