Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования трёхмесячного ребёнка на Альпийском

Ведомство проведёт расследование.

В Следственном комитете РФ будет проведено расследование в связи с травмированием трёхмесячного ребенка в Петербурге. Об этом сообщает spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Как мы писали ранее, произошёл в квартире одного из домов на Альпийском переулке. Во время семейного конфликта супруг начал избивать свою жену, которая держала на руках младенца. В результате драки ребенок выпал из рук женщины и сильно ударился головой о пол. Грудного малыша госпитализировали в детскую больницу с черепно-мозговой травмой, а его отец скрылся с места происшествия. Пара находится в стадии бракоразводного процесса.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением школьницы в Петергофе.

Фото: СК РФ