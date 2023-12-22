Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением школьницы в Петергофе

При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ожидает доклада об инциденте в Петергофе, в результате которого пострадала 15-летняя девочка. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что в конфликте между подростком и её сверстницами, произошедшем 24 февраля на улице Дашкевича, девочка была избита. Её госпитализировали с множественными повреждениями, включая сотрясение мозга и ссадины на лице.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу получат материалы проверки данного факта от полиции в своё производство. Бастрыкин направил поручение и. о. руководителю петербургского Главного следственного управления представить доклад по обстоятельствам происшествия и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкину доложат об избиениях двух подростков в разных районах Петербурга.

Фото: Информационный центр СК РФ