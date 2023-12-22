Бастрыкину доложат об избиениях двух подростков в разных районах Петербурга

Инциденты привлекли внимание следственных органов.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить отчёт о двух происшествиях в Петербурге, в результате которых пострадали несовершеннолетние. Информацию о произошедшем раскрыла пресс-служба ведомства.

Первый инцидент, о котором мы рассказывали ранее, произошёл с 16-летним подростком из Невского района. Сосед по подъезду ударил юношу и прыснул ему в лицо перцовым баллончиком в связи с громкой музыкой после 22:00 в субботу. Врачи зафиксировали у подростка ушиб челюсти.

Еще один случай произошёл 18 февраля в ТРЦ неподалёку от станции метро "Звёздная". Охранник магазина пытался выставить на улицу 15-летнего подростка. Попытка оказалась неудачной, и сотрудник ЧОП решил избить несовершеннолетнего. Врачи нашли у подростка синяки на лице и теле. Охранник был задержан.

Ранее мы сообщили о том, что глыба льда упала на голову 17-летней петербурженки. Бастрыкин поручил по данному факту провести проверку.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ