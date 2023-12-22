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После драки в Петергофе госпитализирована 15-летняя школьница
Сегодня, 11:27
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После драки в Петергофе госпитализирована 15-летняя школьница

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Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное.

В субботу, 24 февраля, в полицию Петродворцового района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним доставили 15-летнюю девочку, которую избили в Петергофе на улице Дашкевича. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное. По предварительным данным, травмы она получила в результате конфликта со сверстницами, произошедшего у парадной ее дома. 

Правоохранители проводят по данному факту проверку, причины конфликта устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге произошла массовая драка в баре.

Фото: Piter.TV

Теги: драка несовершеннолетние, петергоф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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