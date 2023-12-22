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В Петербурге произошла массовая драка в баре
Сегодня, 13:57
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В Петербурге произошла массовая драка в баре

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В отдел полиции доставили восемь участников потасовки в возрасте от 21 до 40 лет.

В ночь на 19 февраля в Адмиралтейском районе произошла драка. В баре на 2-й Красноармейской улице подрались восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Мужчины повздорили около половины второго ночи. На место случившегося прибыли полицейские. Они задержали восемь человек в возрасте от 21 до 40 лет.

На мужчин составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Правоохранители разбираются в случившемся.

Ранее мы писали, что в Буграх сейчас горит автосервис.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, массовая драка, мвд, полиция, потасовка в баре
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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