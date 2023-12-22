В Петербурге произошла массовая драка в баре

В отдел полиции доставили восемь участников потасовки в возрасте от 21 до 40 лет.

В ночь на 19 февраля в Адмиралтейском районе произошла драка. В баре на 2-й Красноармейской улице подрались восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчины повздорили около половины второго ночи. На место случившегося прибыли полицейские. Они задержали восемь человек в возрасте от 21 до 40 лет.

На мужчин составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Правоохранители разбираются в случившемся.

Ранее мы писали, что в Буграх сейчас горит автосервис.

Фото: Piter.tv