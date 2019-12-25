Родители студентов-актеров СПбГУП хотят обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за обучение на 3 курсе

Обращения в надзорные органы ничего не дали. Родители намерены подать заявление в суд.

В начале недели стало известно о том, что Ученый совет СПбГУП решил расформировать группу студентов актерского факультета, которые занимались с преподавателями без ведома вуза, а затем сняли видео в стенах университета. В пресс-службе подробно рассказали позицию учебного заведения. Piter.TV пообщался с родителями студентов и узнал их мнение о сложившейся ситуации, а также дальнейшие планы.

Как рассказала нам мама одной из учащихся, окончательного списка к отчислению с именами студентов еще нет. Вуз решил индивидуально разобраться с каждым, ожидая, что кто-то раскается в содеянном и принесет свои извинения. Отметим, что СПбГУП действительно еще не публиковал официальный приказ. По словам нашей собеседницы, бумажная волокита может затянуться на несколько месяцев, при этом около 20 студентов уже подали заявления о переводе в другие вузы. Всего в группе около 30 студентов.

Мы уверены, что в итоге по большому счету мы будем вынуждены куда-то уйти. Изначально было понятно, что дети должны попросить прощение, это было зафиксировано в свое время. <...> Потом этот документ можно было бы использовать в судебных тяжбах.

Речь идет о заявлении, которое просили подписать студентов. Его фотографию публиковала "Фонтанка". В заявлении говорилось о том, что учащиеся хотят вернуть деньги, которые были "переданы" преподавателям Левицким, и просят у университета прощения.

Другой собеседник сказал, что в СПбГУП из группы никто продолжать обучение не хочет. Сейчас родители пытаются добиться того, чтобы им вернули деньги за обучение хотя бы за третий курс. При этом занятия не идут уже с начала октября. Родители активно обращались в различные инстанции, но там, по словам отца учащейся, ограничивались лишь отписками и переводили ответственность на другие ведомства. В Ленинградской Федерации Профсоюзов тоже ничем помочь не смогли и направили в прокуратуру. В прокуратуре попросили обращаться к профсоюзам. Напомним, что учредителем вуза является Федерация независимых профсоюзов России. После этого родители решили обратиться в суд и сейчас готовят обращение.

Мы сейчас будем подавать уже конкретно в суд, без Генпрокуратуры, без всего.

Родитель рассказал, что занятия с преподавателями Валентином и Марией Левицкими, которых впоследствии уволили из вуза именно из-за этой ситуации, проводились в вечернее, внеучебное время. Деньги на аренду зала в Театре поколений, в котором проходили занятия, ребята передавали сотрудникам театра, поэтому денежных средств на руках у Левицких не было, а аренда стоила "копейки". В вузе педагогов обвинили в незаконном сборе денег и подпольном проведении занятий в период локдауна.

Почему мы вообще должны обсуждать, куда ходили наши дети во внеучебное время? Во-первых, они самообразовывались по профилю. Во-вторых, они ходили во внеучебное время. Какое дело вузу, на какие дополнительные курсы, занятия ходят студенты?

Наш собеседник считает, что третьекурсники оказались втянуты в конфликт руководства университета и Левицких, при этом стали крайними в нем. Родители возмущены, что университет, по словам отца студентки, "получил средства за обучение, избавился от студентов и деньги не вернул".

В СПбГУП отметили, что поводом для расформирования группы стали не только занятия с Левицкими, но и "постановочное видео" с обмороком. Ранее в вузе обещали инициировать судебно-медицинскую экспертизу по опубликованным роликам. Ее результаты еще не были представлены.

Фото: читатель Piter.TV