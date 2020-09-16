Студентов СПбГУП отчислили после скандала

Решение приняла специальная вузовская комиссия.

В понедельник, 1 ноября, на официальном сайте Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов опубликовали заключение Ученого совета по делу о недавнем скандале со студентами. Было принято решение о "расформировании актерской группы третьего курса факультета искусств и отчислении студентов по порочащим основаниям в связи с рядом злостных нарушений различных нормативных документов и закрепленных в договорах обязательств перед вузом".

Конфликт начался в сентябре, когда студенты заявили, что ректор пытается заставить их написать заявление в полицию на преподавателя. Выполнять требования молодые люди отказались. После разговора с одной из студенток, пришлось вызывать скорую. В ГУПе этот инцидент назвали фейком. Юристы университета обратились в полицию, чтобы наказать тех, кто распространил "фейковое" видео.

Для расследования инцидента создали комиссию. Последнее заседание длилось больше трех часов. Комиссия под видеозапись провела собеседования с 25 студентами и пятью родителями. Действия учащихся назвали беспрецедентными за всю 95-летнюю историю вуза.

Актерскую группу третьего курса расформировали, учащихся отчислили. Студентов также признали виновными в незаконном сборе денег для бывших преподавателей СПбГУП, супругов Левицких, а также в участии в подпольных занятиях во время локдауна. Ролик с обмороком признали постановочным.

Кстати, студентов начали отчислять в октябре. Родители же попросили уволить ректора СПбГУП.

Фото: wikipedia.org