Профсоюзы требуют снять ограничения с ректора СПбГУП Александра Запесоцкого

ФНПР заявила о нарушении трудовых прав и вмешательстве в управление вузом.

Федерация независимых профсоюзов России направила ходатайство в арбитражный суд с требованием отменить меры, ограничивающие полномочия ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого. По мнению организации, действия суда нарушают Конституцию и Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Ранее суд отстранил Запесоцкого от должности и назначил временно исполняющим обязанности ректора Евгения Лубашева. Университету запретили заключать с Запесоцким договоры, передавать ему документы и допускать к управлению вузом и филиалами. Также ограничены полномочия профсоюзов в распоряжении активами и имуществом.

ФНПР настаивает, что обеспечительные меры незаконны и создают угрозу стабильной работе университета. В документе подчеркивается, что подобные действия допустимы только в случае уголовного преследования или банкротства, чего в отношении ректора не происходило. Профсоюзы считают, что ограничения дестабилизируют деятельность СПбГУП и ущемляют права сотрудников.

Также прокуратура дополнительно подчеркнула необходимость ускорения рассмотрения дела, мотивируя это необходимостью защиты прав студентов и преподавательского состава, утверждая, что Запесоцкий вводит их в заблуждение и провоцирует участие в акциях протеста в свою поддержку.

Скриншот: Яндекс.панорамы