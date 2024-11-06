  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вуз Петербурга получил предостережение от Рособрнадзора
Сегодня, 16:13
150
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Вуз Петербурга получил предостережение от Рособрнадзора

0 0

В целом предупреждения выдали восьми организациям.

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов вошел в список образовательных и научных организаций, получивших предостережения от Рособрнадзора. В целом предупреждения выдали восьми вузам, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" 6 июля. 

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Пресс-служба Рособрнадзора 

Кроме того, в перечне оказались Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Российская международная академия туризма, Московский институт предпринимательства и права, Московский городской педагогический университет, Дагестанский государственный технический университет и Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области. 

Ранее мы рассказывали о том, что Захар Прилепин надеется на сотрудничество с Горным университетом в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гуманитарный университет профсоюзов, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии