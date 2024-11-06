Вуз Петербурга получил предостережение от Рособрнадзора

В целом предупреждения выдали восьми организациям.

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов вошел в список образовательных и научных организаций, получивших предостережения от Рособрнадзора. В целом предупреждения выдали восьми вузам, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" 6 июля.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. Пресс-служба Рособрнадзора

Кроме того, в перечне оказались Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Российская международная академия туризма, Московский институт предпринимательства и права, Московский городской педагогический университет, Дагестанский государственный технический университет и Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее мы рассказывали о том, что Захар Прилепин надеется на сотрудничество с Горным университетом в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)