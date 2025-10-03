Захар Прилепин надеется на сотрудничество с Горным университетом в Петербурге

Писатель заявил, что предложения о работе в вузе находятся на стадии рассмотрения. При этом он опроверг информацию о том, что ему предлагали должность проректора.

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью ТАСС сообщил, что надеется на успешное сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом. По его словам, поступившие ему предложения о работе в Северной столице пока находятся на рассмотрении.

Прилепин отметил, что гордится тем, что Горный институт продолжает видеть в нём специалиста в гуманитарной сфере, и выразил надежду, что это сотрудничество в итоге сложится.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что писателю могут предложить должность проректора Горного университета. Однако позже сам Прилепин опроверг эти сообщения.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы.

Фото: ВКонтакте / Комитет по образованию, Санкт-Петербург