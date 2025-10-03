Захар Прилепин надеется на сотрудничество с Горным университетом в Петербурге

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью ТАСС сообщил, что надеется на успешное сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом. По его словам, поступившие ему предложения о работе в Северной столице пока находятся на рассмотрении.
Прилепин отметил, что гордится тем, что Горный институт продолжает видеть в нём специалиста в гуманитарной сфере, и выразил надежду, что это сотрудничество в итоге сложится.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что писателю могут предложить должность проректора Горного университета. Однако позже сам Прилепин опроверг эти сообщения.
Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы.
Фото: ВКонтакте / Комитет по образованию, Санкт-Петербург
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