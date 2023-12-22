В 2024 году Петербург планирует построить 99 социальных объектов

Причем 60 из них – по линии инвесторского блока.

К концу 2024 года Петербург планирует побить рекорд 2023 года по количеству построенных социальных объектов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время пресс-конференции в ТАСС, отметил портал "Строительный Петербург".

Перед этим председатель Комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский сообщил, что за 2023 год был введен в эксплуатацию 81 социальный объект (50 за счет внебюджетных источников и 31 – за счет городского бюджета).

Мы введем 99 социальных объектов, причем 60 из них – по линии инвесторского блока. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Вице-губернатор отметил, что до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 36 образовательных учреждений на 33 тысячи мест, 38 детских садов, 10 объектов здравоохранения, три объекта спорта и так далее.

Также Линченко отметил, что Петербург должен построить 2,65 миллиона квадратных метров жилья в 2024 году.

Фото: Piter.tv