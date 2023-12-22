В 2023 году в Петербурге инвесторы построили 50 соцобъектов

Также за 2023 год за счет бюджета Петербурга построили 31 объект.

В Петербурге состоялась пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам деятельности строительного сектора Санкт-Петербурга в 2023 году и планам на 2024 год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский рассказал, какие объекты были введены в прошедшем году в Северной столице на внебюджетные средства.

В городе в 2023 году за счет инвесторов было построено:

- 31 детский сад на 5080 мест

- 3 совмещенных объекта образования на 1000 мест

- 7 школ на 6425 мест

- 5 встроенных объектов здравоохранения

- 2 поликлиники

- 2 объекта иного назначения

За 2023 год на внебюджетные средства в Петербурге было построено 50 социальных объектов. Также за 2023 год за счет бюджета Петербурга построили 31 объект.

Фото: портал "Строительный Петербург"