За 2023 год за счет бюджета Петербурга построили 31 объект

В Петербурге прошла пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам деятельности строительного сектора Санкт-Петербурга в 2023 году и планам на 2024 год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский рассказал, какие объекты были введены в 2023 году в Северной столице за счет городского бюджета.
В городе за счет бюджета построили:
-10 детских садов на 1860 мест
- 8 общеобразовательных школ на 7050 мест
-1 школа дополнительного образования на 300 мест
- 4 объекта здравоохранения
-1 спортивный объект
- 7 объектов иного назначения (жилья, культура, транспортная система, пожарное депо).
В общей сложности за прошедший год за счет бюджета Петербурга был построен 31 объект.
Фото: портал "Строительный Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все