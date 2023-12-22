За 2023 год за счет бюджета Петербурга построили 31 объект

В Петербурге прошла пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам деятельности строительного сектора Санкт-Петербурга в 2023 году и планам на 2024 год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский рассказал, какие объекты были введены в 2023 году в Северной столице за счет городского бюджета.

В городе за счет бюджета построили:

-10 детских садов на 1860 мест

- 8 общеобразовательных школ на 7050 мест

-1 школа дополнительного образования на 300 мест

- 4 объекта здравоохранения

-1 спортивный объект

- 7 объектов иного назначения (жилья, культура, транспортная система, пожарное депо).

В общей сложности за прошедший год за счет бюджета Петербурга был построен 31 объект.

Фото: портал "Строительный Петербург"