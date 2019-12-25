"Ъ": строительство высокоскоростной трассы между Москвой и Петербургом оказалось под вопросом

В правительстве рассматривают другой вариант: строительство грузового хода.

Издание "Коммерсант" со ссылкой на четыре источника сообщило, что в правительстве обсуждается возможность отказа от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом или перенос сроков.

Вместо него рассматривается строительство выделенного грузового хода между городами. Такую информацию "Ъ" видел в протоколе совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова по инвестпрограмме и финплану ОАО РЖД на 2022–2024 годы. "РЖД" попросили дополнительно проработать ряд вопросов по проекту, а также оценить его вновь. В организации должны принять во внимание поручения президента Владимира Путина, "перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна".

Строительство ВСМ планировали завершить в 2027 году. Время пребывания в пути между столицами сократилось бы до 2 часов 15 минут. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, у РЖД не хватит собственных средств на его реализацию.

Фото: Piter.TV