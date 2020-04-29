Лаборатория Политеха планирует произвести 10 000 защитных экранов для городских врачей

Несмотря на коронавирус, руководство Политеха разрешило работу Фаблаб лаборатории для производства индивидуальных средств защиты.

Уже очевидно, что коронавирус затронул все сферы жизнедеятельности человека. Мы продолжаем изучать, как за время самоизоляции поменялась та или иная сфера деятельности в Петербурге. Сегодня - наука, а точнее ее практическая составляющая.

Например, лаборатория цифрового производства Фаблаб Политех ( фаблаб - небольшая мастерская, позволяющая студентам индивидуально заниматься практической научной деятельностью - прим.ред.) в условиях самоизоляции запустила производство специальных средств индивидуальной защиты - медицинских щитков, которые уже сейчас используются в Мариининской больнице.

Для того, что бы узнать подробности о масках и петербургской практической науке в целом, мы связались с директором учреждения Полиной Дятловой.

Полина, здравствуйте! Расскажите, как сейчас обстоят дела с практической наукой в Петербурге?

Здравствуйте! Нам, как и, наверное, всей стране, сейчас пришлось срочно переформатироваться и искать онлайн форматы работы. Конечно, для нашей цифровой лаборатории переход на удаленку повлек за собой потери именно в практической составляющей. Но мы каждый семестр читаем студентам лекции о цифровом производстве, и такой формат мы великолепно перенесли в онлайн. Студенты очень быстро адаптировались.

Однако до первого сентября студентам запретили вход в институт. Поэтому наши большие мощности - лазерные станки, 3D-принтеры и прочее, попросту простаивали. Нам очень хотелось включится в движение "Мейкеры против COVID-19". Те ребята, у кого дома есть 3D-принтеры, производят различные устройства, облегчающие жизнь медиков. Например клапан для аппаратов ИВЛ, или защитные щитки для медиков.

Очень важно уточнить, что ваша лаборатория сейчас, несмотря на все запреты, открыта - это так?

Да, она открыта для сотрудников. Мы получили разрешение на работу от руководства нашего вуза, потому что стали производить конкретные вещи, которые нужны именно сейчас.

То, что вас допустили на работу - исключение из правил, или распространенная практика в петербургских вузах?

Я считаю, что это, скорее всего, исключение из правил. Только тогда, когда мы принесли конкретный запрос от Мариининской больницы, руководство Политеха нам сказали, что вы можете работать.

Это все, что вы сейчас можете производить?

Пока что да. Требуется довольно большое количество экземпляров - 10 тысяч щитков и мы хотим как можно скорее их произвести.

А производство расширять планируете?

Пока-что трудно прогнозировать. Сейчас есть спрос, поэтому мы их делаем, а дальше посмотрим.

А как обстоят дела в других лабораториях города? Есть ли еще примеры работающих производств?

Я знаю, что наши коллеги из Школы цифровых технологий проводят мастерклассы по разработке средств индивидуальной защиты и отправляют уже ребят по домам с инструкцией о том, как собрать, например, лампу, которая бы дезинфицировал помещение.

Как вы считаете, что нового привнес коронавирус в научную деятельность?

Знаете, несмотря на страх - это, все-таки, бесценный опыт. То, как нам удалось перестроится в онлайн формат, очень здорово и полезно. Вот недавно провели конференцию центров молодежного инновационного творчества в ZOOM, где ребята поделились своими идеями, как перенести занятия и производство домой. Ведь, все таки, все наши проекты физические, железные. И хоть ты дома можешь придумать проект, реализовать его без оборудования не получится.

Еще мы нашли много интересных платформ, симуляторов (компьютерных программ, воссоздающих производственный процесс на экране - при.ред.). Вообще подобных примеров много.

Тоесть, я правильно понял, что наука не умерла, а наоборот, оптимизировалась?

Да, по сути так и есть.

Фото: vk.com/fablabpolytech