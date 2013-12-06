Мужчину задержали местные жители.

Мужчина, стрелявший по окнам в Песочном, стал фигурантом уголовного дела, сообщили 14 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 12 октября в полицию Курортного района поступила информация от 48-летней жительницы дома по Ленинградской улице о том, что местные задержали стрелка по окнам. В результате его действий повредились стеклопакеты.

Правоохранители задержали нетрезвого 41-летнего жителя Сертолово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что на парковке Ледового дворца неизвестный обстрелял автомобиль.

Фото: Piter.TV