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Стрелявший по окнам в Песочном стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 11:04
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Стрелявший по окнам в Песочном стал фигурантом уголовного дела

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Мужчину задержали местные жители.

Мужчина, стрелявший по окнам в Песочном, стал фигурантом уголовного дела, сообщили 14 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 12 октября в полицию Курортного района поступила информация от 48-летней жительницы дома по Ленинградской улице о том, что местные задержали стрелка по окнам. В результате его действий повредились стеклопакеты. 

Правоохранители задержали нетрезвого 41-летнего жителя Сертолово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что на парковке Ледового дворца неизвестный обстрелял автомобиль. 

Фото: Piter.TV 

Теги: песочный, стрельба по окнам
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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