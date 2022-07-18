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В Песочном нетрезвый житель Сертолово стрелял по окнам дома
Сегодня, 9:03
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В Песочном нетрезвый житель Сертолово стрелял по окнам дома

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Курортного района задержали стрелка по окнам в Песочном. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 12 октября в полицию поступило сообщение от 48-летней жительницы дома 26 по Ленинградской улице о том, что местными жителями был задержан мужчина, стрелявший по окнам. В результате его действий повредились стеклопакеты. 

На месте случившегося правоохранители обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 41-летнего жителя Сертолово, который открыл стрельбу по окнам из пневматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: молодой человек стрелял с балкона многоэтажки в Мурино. 

Фото: Piter.TV

Теги: поселок песочный, стрельба по окнам
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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