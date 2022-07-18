В Песочном нетрезвый житель Сертолово стрелял по окнам дома

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Курортного района задержали стрелка по окнам в Песочном. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 октября в полицию поступило сообщение от 48-летней жительницы дома 26 по Ленинградской улице о том, что местными жителями был задержан мужчина, стрелявший по окнам. В результате его действий повредились стеклопакеты.

На месте случившегося правоохранители обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 41-летнего жителя Сертолово, который открыл стрельбу по окнам из пневматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: молодой человек стрелял с балкона многоэтажки в Мурино.

Фото: Piter.TV