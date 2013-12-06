  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На парковке Ледового дворца неизвестный обстрелял автомобиль
Сегодня, 10:50
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На парковке Ледового дворца неизвестный обстрелял автомобиль

0 0

С места происшествия изъяли металлические пульки.

Полицейские разыскивают стрелявшего из "пневмата" по автомобилю на парковке Ледового дворца. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 13 октября в полицию Невского района поступила информация о том, что около дома 1 по улице Пятилеток неизвестный обстрелял машину Fiat Ducato из пневматического оружия. Хлопки услышал 49-летний заявитель, после этого он обнаружил повреждения на лобовом стекле. 

С места происшествия изъяли металлические пульки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в баре на Конюшенной улице охранник выстрелил в нетрезвого посетителя. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ледовый дворец, стрельба по машине
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии