На парковке Ледового дворца неизвестный обстрелял автомобиль

С места происшествия изъяли металлические пульки.

Полицейские разыскивают стрелявшего из "пневмата" по автомобилю на парковке Ледового дворца. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 13 октября в полицию Невского района поступила информация о том, что около дома 1 по улице Пятилеток неизвестный обстрелял машину Fiat Ducato из пневматического оружия. Хлопки услышал 49-летний заявитель, после этого он обнаружил повреждения на лобовом стекле.

С места происшествия изъяли металлические пульки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в баре на Конюшенной улице охранник выстрелил в нетрезвого посетителя.

Фото: Piter.TV