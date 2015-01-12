В баре на Конюшенной улице охранник выстрелил в нетрезвого посетителя

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Центрального района задержали охранника бара, который "утихомиривал" нетрезвого посетителя при помощи аэрозольного устройства, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 12 октября в полицию обратился горожанин с заявлением о том, что в баре в доме 2 по Конюшенной улице охранник выстрелил в его знакомого. Около заведения был пойман 22-летний молодой человек. Его подозревают в применении аэрозольного устройства "Пионер" в отношении 39-летнего жителя Московского района.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался пройти в бар, а когда его туда не пустил охранник, у них завязался конфликт, в ходе которого тот и применил аэрозольное устройство. Пострадавшего с травмой глаз после оказания медицинской помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что в Песочном нетрезвый житель Сертолово стрелял по окнам дома.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти