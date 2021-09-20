После стрельбы в Перми в вузах Петербурга вводят повышенные меры безопасности

Контроль будет усилен в учебных корпусах и общежитиях.

Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По информации Следкома, число погибших при стрельбе выросло до восьми человек.

Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, ректор ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна" Алексей Демидов сообщил "Петербургскому дневнику", что службам безопасности петербургских вузов уже даны указания усилить контроль.

К сожалению, образовательные организации, да и не только они, не застрахованы от подобных трагедий. Мы дождемся результатов расследования. Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти

При этом в вузах Петербурга и Ленобласти уже вводятся повышенные меры безопасности. Контроль будет усилен в учебных корпусах и общежитиях.

В Пермском крае отменены все занятия в школах, техникумах и колледжах.

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