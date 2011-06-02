  1. Главная
В отношении 15-летнего стрелка в ТРК на проспекте Просвещения возбудили уголовное дело
Злоумышленник выстрелил в ровесника из пускового устройства "Сигнал охотника".

В отношении 15-летнего подозреваемого в совершении хулиганских действий на территории торгового центра в Выборгском районе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу 6 октября. 

Накануне юноша, находясь в ТРК на проспекте Просвещения, в ходе конфликта со сверстником применил пусковое устройство "Сигнал охотника". Подростку были причинены телесные повреждения в виде ушибленной раны скуловой области и ссадин лица. 

Продолжаются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления. 

Ранее мы рассказывали о том, что группа подростков напала на двоих мужчин в Ломоносове. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: стрельба, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

