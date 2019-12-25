Подросток открыл стрельбу в ТРК на проспекте Просвещения

В результате пострадал 15-летний девятиклассник.

Полицейские Выборгского района устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Просвещения. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 5 октября поступила информация о ссоре между подростками на фудкорте ТРК. Установлено, что 15-летний юноша взял у своего 14-летнего знакомого пусковое устройство "Сигнал охотника", после чего произвел выстрел из него. В результате пострадал 15-летний девятиклассник, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Злоумышленников доставили в отдел, опросили и передали родителям. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Фото: Piter.TV