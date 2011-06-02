Группа подростков напала на двоих мужчин в Ломоносове

Последние получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь на месте.

Полиция проводит проверку по факту конфликта с участием группы подростков и двоих мужчин в Ломоносове. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям вечером 5 октября поступили сведения о драке на улице Красного Флота. Было установлено, что поссорились юноши и местные жители в возрасте 47 и 48 лет. Последние получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь на месте.

Злоумышленников в настоящее время разыскивают, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет рецидивист, ударивший полицейского.

Фото: Piter.TV