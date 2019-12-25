Перед судом в Петербурге предстанет рецидивист, ударивший полицейского

Злоумышленником оказался сотрудник магазина в Невском районе.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего рецидивиста, которому вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 октября.

В мае в дежурную часть полиции поступила информация о краже из магазина. На месте происшествия был обнаружен нетрезвый сотрудник. По словам мужчины, у него случилась ссора с покупателями, попытавшимися похитить товар. Работника хотели увезти в отдел для разбирательства, однако он начал оказывать активное сопротивление и ударил правоохранителя по лицу. В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина проник в наркологический диспансер в Новом Девяткино и устроил конфликт.

Фото: Piter.TV