Мужчина проник в наркологический диспансер в Новом Девяткино и устроил конфликт

В Ленобласти росгвардейцы пресекли проникновение в наркологический диспансер в Новом Девяткино и конфликт с медицинским персоналом.

Накануне днем наряд вневедомственной охраны прибыл в учреждение, где сработала тревожная сигнализация. Агрессивный мужчина зашел на территорию, нарушив пропускной режим, после чего устроил ссору с сотрудниками. Также злоумышленник сел за руль автомобиля и пытался наехать на людей. Кроме того, он отказывался выполнять требования росгвардейцев, хватая их за форменное обмундирование и грубо отталкивая.

Работники Росгвардии приняли меры к пресечению совершения правонарушения.

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО