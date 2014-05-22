  1. Главная
Сегодня, 9:57
Мужчина проник в наркологический диспансер в Новом Девяткино и устроил конфликт

Также злоумышленник сел за руль автомобиля и пытался наехать на людей.

В Ленобласти росгвардейцы пресекли проникновение в наркологический диспансер в Новом Девяткино и конфликт с медицинским персоналом. 

Накануне днем наряд вневедомственной охраны прибыл в учреждение, где сработала тревожная сигнализация. Агрессивный мужчина зашел на территорию, нарушив пропускной режим, после чего устроил ссору с сотрудниками. Также злоумышленник сел за руль автомобиля и пытался наехать на людей. Кроме того, он отказывался выполнять требования росгвардейцев, хватая их за форменное обмундирование и грубо отталкивая. 

Работники Росгвардии приняли меры к пресечению совершения правонарушения. 

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

