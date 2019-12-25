Стрелявший по окнам квартиры на Мечникова стал фигурантом уголовного дела

Злоумышленник открыл стрельбу из-за давнего конфликта.

В отношении стрелка по окнам из Калининского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый помещен в изолятор, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 16 марта поступило заявление от 44-летнего мужчины, проживающего в доме на проспекте Мечникова, с информацией о том, что знакомый стреляет по окнам его квартиры. На Кондратьевском проспекте задержали 27-летнего злоумышленника, который из-за давнего конфликта произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Также изъяты три газовых баллона и семь пуль.

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Фото: Piter.TV