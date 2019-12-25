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В Абхазии петербуржец пострадал в ходе перестрелки
Сегодня, 9:58
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В Абхазии петербуржец пострадал в ходе перестрелки

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У мужчины был оголен торс, и это не понравилось местным жителям.

Турист из Петербурга пострадал в Абхазии: мужчина получил огнестрельное ранение, предположительно, из-за голого торса. Сейчас он находится в реанимации. Об этом пишет 78.ru. 

Пострадавший, его супруга и их подруга отдыхали в Гаграх, 13 марта компания шла на море. У мужчины был оголен торс, и это не понравилось местным жителям. Прохожие повышали голос и нецензурно выражались. Вскоре перепалка переросла в драку, и один из участников конфликта открыл стрельбу из пистолета. Пуля попала в ногу петербуржца. 

Туриста доставили в больницу. Его жену попросили написать в заявлении, что он в море напоролся на штырь. Спустя время мужчину перевели в медицинское учреждение в Сочи. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец погиб в озере в Карелии после катания на снегоходе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: абхазия, конфликт, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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