В Абхазии петербуржец пострадал в ходе перестрелки

У мужчины был оголен торс, и это не понравилось местным жителям.

Турист из Петербурга пострадал в Абхазии: мужчина получил огнестрельное ранение, предположительно, из-за голого торса. Сейчас он находится в реанимации. Об этом пишет 78.ru.

Пострадавший, его супруга и их подруга отдыхали в Гаграх, 13 марта компания шла на море. У мужчины был оголен торс, и это не понравилось местным жителям. Прохожие повышали голос и нецензурно выражались. Вскоре перепалка переросла в драку, и один из участников конфликта открыл стрельбу из пистолета. Пуля попала в ногу петербуржца.

Туриста доставили в больницу. Его жену попросили написать в заявлении, что он в море напоролся на штырь. Спустя время мужчину перевели в медицинское учреждение в Сочи.

Ранее на Piter.TV: петербуржец погиб в озере в Карелии после катания на снегоходе.

Фото: Piter.TV