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Совфед одобрил создание стоянок для электромобилей в Петербурге
Сегодня, 18:36
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Совфед одобрил создание стоянок для электромобилей в Петербурге

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Кроме того, парковки появятся в Москве, Севастополе и Сириусе.

Совет Федерации в рамках пленарного заседания 3 июля одобрил законопроект о создании парковочных мест для электромобилей с зарядными устройствами в Петербурге, Москве, Севастополе и Сириусе. Об этом пишет ТАСС.

Согласно закону, в перечисленных городах должны выделяться стоянки для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе – оборудованные зарядными устройствами. Их количество зависит от потребности, которую определят в документации по организации дорожного движения.

Также во втором чтении законопроект поддержала Государственная Дума РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала 2024 года в Петербурге в пять раз увеличился спрос на электромобили по сравнению с аналогичными периодом 2023-го. По состоянию на апрель, в городе зарегистрировано 566 таких машин.

Фото: pxhere

Теги: совет федерации, электромобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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